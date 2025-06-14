Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İRAN’DAN DEVAM EDEN SALDIRILAR

İran’ın İsrail’e yönelik dün akşam saatlerinde başlattığı saldırılar, bu sabah da sürüyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın bilgilerine göre, Tel Aviv’in güneyine yapılan sabah saldırılarında 2 kişi yaşamını yitiriyor, 3’ü ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralanıyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA ARTİŞ

Son saldırılarla birlikte, İran’ın son 24 saat içerisinde İsrail’e düzenlediği toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e çıkıyor.

SABAH HIZLI FÜZE SALVOLARİ

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzeyine, güneyine ve merkezine yönelik yeni füze atışlarının gerçekleştirildiğini doğruluyor. İsrail basını, sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde üç ayrı füze salvo atışının yapıldığını bildiriyor.

TEL AVİV’DE YIKIM ORTAYA ÇIKTI

Yoğun füze saldırısı altında bulunan Tel Aviv’deki yıkımın boyutu, günün aydınlanmasıyla hava görüntüleriyle ortaya çıkıyor. Saldırıların hedefinde yerleşim alanları ve çeşitli binalar yer alıyor. İsrail, gelen saldırılara karşılık vereceğini ifade ediyor ve bu durum bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olabiliyor.