Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İRAN’IN SİYASİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

İran, İsrail’e karşı dün akşam saatlerinde başlattığı saldırılara bu sabah da devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın verdiği bilgilere göre, Tel Aviv’in güneyinde düzenlenen sabah saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA ARTIŞ VAR

Son saldırılarla birlikte İran’ın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e yükseldi. Saldırıların artışı, bölgedeki gerginliği daha da artırma potansiyeline sahip.

HIZLI FÜZE SALVOLARINA DİKKAT

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzey, güney ve merkezine yönelik yeni füze atışlarının gerçekleştiğini duyurdu. İsrail basını, sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde üç ayrı füze salvo atışının yapıldığını bildirdi.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKAN YIKIM

Yoğun füze saldırılarındaki yıkımın boyutu, gün ağarınca havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Saldırların hedefinde yerleşim alanları ve bazı binalar yer aldı. İsrail, gelen saldırılara misilleme yapmayı planlıyor, bu da bölgede tansiyonun daha da artabileceğini gösteriyor.