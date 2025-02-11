Telefon Kiralama Hizmetine Yoğun İlgi

AKILLI TELEFON KİRALAMA HİZMETİ GENİŞLİYOR

Akıllı telefon kiralama hizmeti son 6 ayda büyük ilgi gördü ve Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara da bu hizmetten faydalanan iller arasına katıldı. MediaMarkt, sunduğu bu hizmetle tüketicilere son teknoloji ürünleri daha erişilebilir hale getiriyor. 2023 yılının temmuz ayından bu yana kiralanan akıllı telefon sayısının 2000’i geçtiği belirtildi. Kayseri, en fazla telefon kiralanan il olurken, Kayseri, Adana ve Mersin mağazaları kiralama işleminde en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

ÜRÜNLER SIFIR TESLİM EDİLİYOR

MediaMarkt’ın akıllı telefon kiralama hizmeti ile son 6 ayda en fazla tercih edilen modeller arasında iPhone 13 ve Samsung Galaxy A55 yer alıyor. Tüketiciler, 24 aya kadar vadelerle cihazları kiralayabiliyor. Kiralanan ürünler, sıfır ve üretici garantili olarak ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile kullanıcılara sunuluyor. Cihaz sözleşmeye uygun olarak teslim edildiğinde, tüketiciye cihazın teslim anındaki ikinci el bedeli karşılığında nakit teslimat bonusu veriliyor. Ayrıca, kiralama süresince cihaz bedelinin %70’ine kadar hasarların ücretsiz karşılandığı ifade ediliyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

2023’ün ortalarında pilot olarak başlayan kiralama hizmeti ile bugüne dek 3000’den fazla sıfır telefon kullanıcılarla buluştu. MediaMarkt, kiralama süresinin sonunda Smart Kirala cihazlarını geri alıyor ve yenileme merkezi aracılığıyla bakım yapıp, bu telefonları yenilenmiş olarak mağazalara tekrar sunuyor. Bu süreç, yeni telefon üretiminden kaynaklı emisyon oluşumunu ve kaynak tüketimini azaltıyor. Ayrıca, doğa dostu bir alternatif olarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.

HEDİYE ÇEKLERİ KİRALAMADA KULLANILIYOR

MediaMarkt müşterileri, mağazalarda sundukları geri alım hizmetleriyle elde ettikleri hediye çeklerini kiralama hizmetlerinde indirim olarak kullanabiliyor. Kullanıma uygun olmayan veya yıpranmış ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor. Bu hizmetler, kullanıcı deneyimini artırarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.