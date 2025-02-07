Telefondaki ‘Evet’ Cevabı 570 Bin Gitti

DOLANDIRICI SALDIRISINA UĞRAYAN EYNESİLLİ YAŞLI ADAM

Eynesil’de yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, telefonla verdiği ‘Evet’ cevabı sonucunda dolandırıcılara 570 bin lira kaptırdı. Gece yarısı adına bir hesap açılması sonrası yüzbinlerce liranın çekildiğini ortaya koyan Eren, banka tarafından borçlandırıldığını ve buna itiraz ederek savcılığa başvurduğunu söyledi. Ancak bu süreçte telefon dolandırıcıları tarafından da mağdur edildiğini dile getirdi.

HESABINDAN YÜZBİNLERCE LİRA ÇEKİLDİ

Emekli diş hekimi Halis Eren, uzun süre çalıştığı banka hesabı üzerinden dolandırıldığını açıklayarak, “Kasım ayının 12’sinde gece 01.00’de adıma bir hesap açıldı. Aynı saatte 550 bin lira kredi çekildi ve kredi kartı çıkarıldı. Gece yarısı çeşitli saatlerde 5 bin lira çekilmiş. Banka, bu parayı ödemediği gibi, hesabımdaki 20 bin lirayı da bu borca tahsil etti” dedi.

BANKA DETAYLI AÇIKLAMA YAPMADI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından bankayla iletişime geçen Eren, “Dokümanlarımı aldılar ama ‘Bilgi veremiyoruz’ diyerek detaylı açıklama yapmadılar. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundum ve sürecin sonucunu bekliyorum” ifadelerini kullandı. Eren, soruşturma sırasında çeşitli tarihlerde hesaba gelen ödemelerde imzasının veya onayının olmadığını belirterek, “Gece yarısı gerçekleştiği için bu olayda benim bir irtibatım yoktu. Buna rağmen banka benden bu parayı talep ediyor” şeklinde konuştu.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI VURGUSU

Eren, telefon dolandırıcılarının durumunu da değerlendirerek, “Beni arayan telefon dolandırıcısı, Eynesil İlçe Emniyet Müdürü olduğunu söyledi. Kendisini tanıtması üzerine ‘Evet’ dedim. Ancak sonrasında kendisinden şüphelendim ve telefon kapandı” dedi. Ağızdan çıkan ‘evet’ kelimesinin kötüye kullanıldığını fark ettiğini söyleyen Eren, “Dolandırıcılar bu kelimeyi montajla kesip yapıştırarak sahte onaylar oluşturabiliyor” dedi.

BİLİNMEYEN NUMARALARA DİKKAT!

Halis Eren, yaşadığı olay sonrası dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Bilinmeyen numaralardan arandığınızda kesinlikle ‘Evet’ demeyin! Sorulara yanıt verirken dikkatli olun. Çünkü benim yaşadıklarım herkesin başına gelebilir” diye uyardı.

HAKLARINI ARIYOR

Eren, olayın İzmir’de tatildeyken gerçekleştiğini belirterek İzmir’deki savcılığa başvurduğunu hatırladı. “Savcılık, ifademi aldıktan sonra ‘Biz araştırıp sana bilgi vereceğiz’ dediler. Şimdi mahkeme sonucunu bekliyorum” diyerek sürecin devam ettiğini ifade etti.