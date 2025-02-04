Televizyon Dizisiyle Heveslenip Okçu Oldu

ANTALYA’DA BAŞARI HİKAYESİ

Antalya’da yaşayan 11 yaşındaki Osman Ataberk Çeliktürk, 7 yaşında televizyon dizisinde okçuluk görünce bu spora karşı büyük bir hayranlık duydu. Kısa bir süre içinde yeteneklerini geliştirerek dikkat çeken bir sporcu oldu. Bugüne kadar elde ettiği başarılar arasında 11 altın madalya bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Son olarak Fransa’da düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası’nda 2’nci olarak önemli bir başarıya imza atan Çeliktürk, idolü olan milli okçu Mete Gazoz gibi bir gün ülkesini olimpiyatlarda temsil etme hayalleri kuruyor. Başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu, gelecekte daha büyük hedeflerle adından söz ettirmek istiyor.