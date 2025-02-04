Televizyondan İlham Aldı, Dünya İkincisi Oldu

ANTALYA’DA BAŞLAYAN BİR SERÜVEN

Antalya’da yaşayan Osman Ataberk Çeliktürk, pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sırasında, henüz 7 yaşındayken televizyon dizileri izlemeye başladı. İzlediği dizilerde gördüğü okçuluk sahneleri ona ilham verdi ve doğum gününde teyzesinden bir ok almasını istedi. Teyzesinin hediyesiyle büyük mutluluk yaşayan Çeliktürk, hemen evin içinde ok atışları yapmaya başladı.

DESTEKLEYİCİ AİLE

Okçuluğa olan ilgisini fark eden annesi Ayşegül ve babası Erman Çeliktürk, çocuğunu bir okçuluk kursuna göndermeye karar verdi. Aynı yıl kursa katılan Ataberk Çeliktürk, ilk kez yayı eline aldığında büyük bir heyecan yaşadı. Kısa sürede yeteneklerini geliştiren Osman Ataberk, bireysel ve takım yarışmalarında toplamda 11 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Çeliktürk, son olarak Fransa’nın Nimes şehrinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası’na katıldı. Katıldığı ilk uluslararası yarışmada kendi yaş grubunda dünya 2’ncisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede elde ettiği bu başarılarla birlikte Osman Ataberk Çeliktürk, kendisine örnek aldığı milli okçu Mete Gazoz gibi ülkesini olimpiyatlarda temsil edip madalya kazanmayı hedefliyor.