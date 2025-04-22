Gündem

“Telme Köyü’nde Kavga Çıktı”

telme-koyu-nde-kavga-cikti

ALACAK-VERCEK MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, Telme köyü civarında T.T. ile E.K arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma, kavgaya dönüşerek tehlikeli bir boyuta ulaştı. T.T., tabanca ile E.K’ye ateş etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu, E.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak T.T., jandarmayı arayıp kendisini ihbar ederek gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Flaş

Ordu’da 2 Araç Çarpıştı

İki aracın çarpışması sonucu otomobilde bulunan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale etti.
Gündem

Antalya’da Araçta Yangın Çıktı

Yolda seyreden bir sürücü, otomobilinin motor bölümünden duman çıktığını görünce aracı durdu. Ancak kısa süre içinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.