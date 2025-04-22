“Telme Köyü’nde Kavga Çıktı”

ALACAK-VERCEK MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, Telme köyü civarında T.T. ile E.K arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma, kavgaya dönüşerek tehlikeli bir boyuta ulaştı. T.T., tabanca ile E.K’ye ateş etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu, E.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak T.T., jandarmayı arayıp kendisini ihbar ederek gözaltına alındı.