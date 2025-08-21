tem-otoyolu-nda-kamyon-devildi

KAMYON DEVRİLMESİ TRAFİKTEKİ AKIŞI DURDURDU

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonucunda kamyonun kasasında bulunan malzemeler yola yayıldı ve trafik tamamen durdu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başlamış durumda.

YOLUN KONTROLLÜ AÇILMASI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yol, tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açıldıktan sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmakta, yola saçılan malzemeler içinse temizlik çalışmaları devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülenmiş durumda.