Gündem

Tem Otoyolu’nda Kamyon Devildi

tem-otoyolu-nda-kamyon-devildi

KAMYON DEVRİLMESİ TRAFİKTEKİ AKIŞI DURDURDU

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonucunda kamyonun kasasında bulunan malzemeler yola yayıldı ve trafik tamamen durdu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başlamış durumda.

YOLUN KONTROLLÜ AÇILMASI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yol, tek şerit olarak kontrollü bir şekilde açıldıktan sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmakta, yola saçılan malzemeler içinse temizlik çalışmaları devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülenmiş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Spk, Dört Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

21 Ağustos 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu, 2025/45 numaralı bülteni ile piyasaya ilişkin önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Gündem

Beşiktaş, Lausanne ile Beraberlik Sağladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı önde tamamlasa da, ikinci yarıda ev sahibi eşitliği sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.