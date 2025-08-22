tem-otoyolu-nda-kamyon-devrildi

Gündem

Geri Dönüşüm Kamyonu Devrildi

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemelerini taşıyan bir kamyon, henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kaza sonucunda, kamyonun kasasında bulunan malzemeler yola yayıldı ve bu durum trafik akışını tamamen durdurdu.

Olay Yeri Ekipleri Müdahale Etti

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı. Yol, tek şerit olarak kontrollü bir şekilde yeniden açıldı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Devrilen kamyon, vinçle yerinden kaldırılırken yola saçılan malzemelerin temizliği için çalışmalar devam ediyor. Kapanan otoyol, dron ile havadan görüntülendi.

