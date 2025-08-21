Gündem

Tem Otoyolu’nda Kamyon Devrildi

tem-otoyolu-nda-kamyon-devrildi

GİDİŞATIN DEĞİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı devriliyor. Kazanın ardından kamyonun kasasında bulunan malzemeler yola dağılırken, bu durum trafik akışını tamamen durduruyor. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak müdahalelere başlıyor.

TEKRAR TRAFİK AKIŞI

Yol, tek şerit olarak kontrollü bir şekilde yeniden açılmasının ardından, trafik akışı da kontrollü olarak sağlanıyor. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, yola saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, kapanan otoyol dron ile havadan görüntüleniyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Tmsf’ye Aktarılan Mevduat Toplamı 732,1 Milyon!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2024 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem görmeyen 2,2 milyon hesaptan unutulan 732,1 milyon lirayı devraldı.
Ekonomi

Borsa İstanbul’da Tarihi Yükseliş

Borsa İstanbul'daki BİST 100 endeksi, Türkiye'nin en değerli şirketlerinin katkısıyla yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.