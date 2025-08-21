tem-otoyolu-nda-kamyon-devrildi

GİDİŞATIN DEĞİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı devriliyor. Kazanın ardından kamyonun kasasında bulunan malzemeler yola dağılırken, bu durum trafik akışını tamamen durduruyor. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak müdahalelere başlıyor.

TEKRAR TRAFİK AKIŞI

Yol, tek şerit olarak kontrollü bir şekilde yeniden açılmasının ardından, trafik akışı da kontrollü olarak sağlanıyor. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, yola saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, kapanan otoyol dron ile havadan görüntüleniyor.