“Temu’nun Kapanması Mümkün Değil”

TAHİNLERİN TEMU AÇIKLAMALARI

Türkiye’de yaygın bir şekilde tercih edilen e-ticaret platformu Temu’nun temsilcilik açmaması halinde satışlarına sınırlamalar getirileceği öne sürüldü. Giyimden ev eşyasına kadar birçok ürün sunan bu platform, kısa sürede en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.

BAKANLIKTAN YALANLAMA GELDİ

Temu’nun kapanıp kapanmayacağı hakkında bilgi edinmeye çalışan kullanıcılar, bu iddialara resmi bir yanıt almak için Bakanlık ile görüştü. Mynet’te yayınlanan habere göre, Temu’nun satışlarıyla alakalı olarak şu an için herhangi bir inceleme ya da yasaklama durumu mevcut değil. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığın gündeminde Temu ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil” denildi. 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yurtdışı merkezli alışveriş sitelerine temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi.