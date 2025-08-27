Temu Risk Taşıyor, Ciddi Uyarılar Var

ÜRÜNLER ÜZERİNDE YAPILAN ANALİZLER

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan çeşitli ürünler sipariş ettiklerini ve bu ürünleri laboratuvarlarda analiz ettirdiklerini söyledi. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, Bakan Bolat’ın yakın zamanda düzenleme yapılacağına dair bir mesaj ilettiğini belirtti ve “Tedbir çok yakında alınabilir” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İçten, Temu’dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine değinerek, “Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz” dedi. 2024 verilerine göre Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdiğini ve Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oranın yüzde 10’u aştığını ifade etti. Bu durumun 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına neden olduğunu kaydetti. Temu’nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği bilgisi paylaşıldı.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN EKONOMİK ETKİSİ

Sadece Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki ekonomik yükü giderek artmaya devam ediyor. Geçen yıl bu platformların cirosunun 43 milyar lira olarak kaydedildiği ve 2025’te bu rakamın 83 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili sitelerin bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabileceği belirtiliyor.