Temu, Türkiye’ye teslimatlar için Horoz

YENİ İŞ BİRLİĞİ İLE TESLİMATLAR HIZLANACAK

Son dönemlerde popülaritesi artan Çin kökenli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye teslimatları için önemli bir adım atarak Horoz Lojistik ile anlaştı. Horoz Lojistik, Türkiye’de gerçekleştirilecek ürün teslimatları için görev alacak. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerinde özellikle 100 desi veya 30 kilogramdan fazla büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli teslimatını sağlamak için Horoz Lojistik’den faydalanacağı belirtildi.

ANLAŞMA İLE E-TİCARET LOJİSTİĞİ GÜÇLENECEK

Bu anlaşma, sektörde geniş yankı uyandırdı. Şirket, işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde büyük bir sinerji yaratacak şekilde planlandığını ve uzun vadede stratejik bir değer taşıdığını ifade etti. KAP açıklamasında “Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu’nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır” denildi. Ayrıca, Temu tarafından satışa sunulacak büyük hacimli ürünlerin Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği açısından sinerji oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Geliştirilen bu yeni işbirliği ile Şirketin finansal durumuna ciro ve karlılık açısından pozitif bir etki yaratması bekleniyor.