TEMU ÜRÜNLERİNDE RİSKLER BELİRLENDİ

TEMU’DAN SİPARİŞ YAPILDI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan örnek ürünler sipariş ederek laboratuvar analizleri yaptırdıklarını belirtti. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” dedi. Ayrıca, Bakan Bolat’ın kısa süre içinde düzenlemeler yapılacağına dair net bir mesaj verdiğini aktararak, “Tedbir çok yakında alınabilir” ifadelerini kullandı.

KANSOREJEN MADDELERİN TESPİTİ

İçten, Temu’dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğini vurguladı ve “Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdi. Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oran yüzde 10’u aşıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına neden oldu” ifadelerini kullandı. Temu’nun sadece ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığı belirtildi.

Sadece Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki ekonomik yükü de artış gösteriyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025’te ise bu rakamın 83 milyar lirayı bulması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeli siteler bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına neden olabiliyor.