Tepebaşı’nda Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA TEPEBAŞI’NI SARSTI

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi üzerindeki Çağlayanlar Sokak’ta gerçekleşti. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde bulunan Ömer Ç., yol kenarındaki otopark rampasından geçerken savruldu. Düşme sonucu kullandığı bisikletin üzerine devrilen Ömer Ç.’nin göğsüne bisikletin gidonu saplandı.

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık personeli, Ömer Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, ambulansta Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ömer Ç., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen Ömer Ç. hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.