‘Tereddüt Çizgisi’ ve ‘Yurt’ Zirvede

SİNEMALARDA YERLİ YAPIMLARIN ÖNE ÇIKTIĞI KATEGORİLER

2024 yılı içerisinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar arasından 11 farklı kategoride adaylar, dernek üyeleri tarafından oylar ile belirlendi. Bu yıl toplamda 11 film, çeşitli kategorilerde adaylıklar elde etti. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi, 9 kategoride 10 adaylık ile dikkat çekiyor.

ADAYLIKLARDA DİĞER ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği “Yurt” 9 dalda adaylık kazanırken, Sinan Kesova imzalı “Büyük Kuşatma” 6 kategoride 7 adaylık ile törende yer alacak. Ayrıca, 2024’ün en çok konuşulan yapımlarından biri olan “Hemme’nin Öldürüldüğü Günlerden Biri” de 6 adaylık aldı. Filmin yaratıcısı Murat Fıratoğlu, yönetmen ve senaryo adaylıklarının yanı sıra “erkek oyuncu” kategorisinde de aday gösterilerek sinema tarihine önemli bir katkı sağladı.

TÖREN TARİHİ VE ÖNEMİ

Törenin tarihi 10 Mart olarak belirlendi.