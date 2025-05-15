“Terör Bitmesin Dedi Olanlar Var”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE TERÖRÜN SONLANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni programında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından “Terörsüz Türkiye” hedefinde büyük bir engelin ortadan kalktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıyı kabullenmeyen bazı grupların olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu belirtti: “Neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar.” Erdoğan, “Doğu ve güneydoğu bölgemizdeki vatandaşlarımız artık terör tehdidi altında yaşamaktan kurtuluyor” diyerek toplumsal sevinçten bahsetti. Ancak bazı kesimlerin mevcut durumu olumsuzlayarak, ellerindeki çıkarları kaybetme korkusuyla hareket ettiklerini ifade etti.

DEVLETİN GÜCÜ VE BİRLİK TEMELİ

Cumhurbaşkanı, “Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz” diyerek, Türkiye’nin bu meseleleri hal yoluna koyduğunu vurguladı. Devletin toprak bütünlüğü ve milletin birliği gibi değerlerin tartışma konusu olmadığını, bu ilkelere bağlı kalarak adımlar attıklarını belirtti. Yapıcı eleştirilere açık olduklarını vurgulayan Erdoğan, ancak terörsüz Türkiye çabalarının zora sokulmasını hoş karşılamayacaklarını ifade etti. Terörsüz bir Türkiye’nin ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını söyleyerek, sürecin devamında iş dünyasına önemli görevler düştüğünü belirtti.

23 YILDAGELEN İLERLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin gelişiminin en iyi tanıklarının iş insanları olduğunu belirtti. 23 yılına giren bu süreçte sürekli dayanışma içinde olduklarının altını çizen Erdoğan, birlikte başardıkları başarıları hatırlattı. “Yılda yalnızca 32 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeyi, 264 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getirdik” diyerek elde edilen ilerlemeyi vurguladı. Türkiye’nin demokrasisini ve ekonomisini çeşitli saldırılara karşı koruduklarını ifade etti.

TOGG PROJESİ VE YERLİ ÜRETİM

Cumhurbaşkanı, TOBB ailesinin katkısıyla hayata geçirilen Türkiye’nin otomobili TOGG’a da değindi. 2017’deki çağrısına yanıt veren iş insanlarına teşekkür eden Erdoğan, “Türkiye otomobil yapamaz” diyenlere yanıt verdiklerini kaydetti. TOGG’un şu anda yurt içinde yüzde 30 pazar payı ile lider olduğunu söyleyerek, sedan modelinin de üretime geçtiğini duyurdu. Yurt dışına ihracat sürecinin başlayacağını müjdeleyen Erdoğan, bu başarının, yerli ve milli üretimin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE REKABET VE GÜÇ

Savunma sanayisinde, özellikle insansız hava araçları konusunda Türkiye’nin küresel ölçekte ilk üçte yer aldığını belirten Erdoğan, İspanya’da imzalanan mutabakatı önemseyerek, Türkiye’nin savunma sanayisindeki büyümesine dikkat çekti. Ülkeler arasındaki ilişkilere değinirken, artık kapısı çalınan bir ülke haline geldiklerini ifade etti.

TERÖRÜN MALIYETİ VE GEÇMİŞTE ATILAN ADIMLAR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin terörle mücadelede karşılaştığı zorlukları da gündeme getirdi. Terörün doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doları bulduğu bilgisini paylaşarak, bu süreçte birçok güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Özellikle geçmişte cesur adımlar atıldığını ancak terör meselesinin hala çözülmediğini belirtirken, göreve geldiklerinden itibaren başlattıkları reformların hedefini ortaya koydu.