“Terör Tehditini Ülkemizden Kaldıracağız.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakanlığı’nda bir üst rütbeye terfi eden personel için düzenlenen törende konuşma yaptı. Törende rütbe alan personele seslenerek, Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Güler, ülkenin terör belasından kurtulacağını ifade etti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Millî Mücadele’mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103’üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz.” Güler, Ağustos ayının tarihimizdeki zaferleriyle dolu bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. “Malazgirt’ten Mercidabık’a, Mohaç’tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur.”

BÜYÜK ÖZVERİ VE SORUMLULUK

Güler, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunarak, “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin, yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir.” dedi. Atatürk’ün ruhunun günümüzde de yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Güler, “Siz kahraman personelimiz de ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu. Yeni terfi alan personelin, aldıkları rütbelerin sorumluluk ve fedakârlığı temsil ettiğini vurguladı.

GELİŞİM VE GÖREV ANLAYIŞI

Bakan Güler, rütbelerin sadece bir terfi olmadığını, aynı zamanda sorumluluğun ve adanmışlığın sembolü olduğunu ifade etti. “Dolayısıyla rütbe alan her bir personelimizden beklentimiz, yüksek bir cesaret ve azimle çalışmaları ve ordumuzun etkinliğine katkı sunmalarıdır. Çünkü güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir.” dedi. Ordunun, sınır güvenliğinden küresel barışa kadar birçok vazifeyi başarıyla yerine getirdiğini belirtti. “Kahraman personelimizin yetenekleri, modern teknolojik kabiliyetlerimizle birleştiğinde ordumuz, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma vasfını ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

KRİTİK GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT

Güler, bu kritik zaman diliminde bireysel ve mesleki gelişimin önemine değinerek, “Sizlerin becerisi ve donanımı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve güçlü konumunu daha da ileri seviyelere taşıyacaktır.” dedi. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı gerekli adımları atması gerektiğini belirten Güler, “Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıyoruz.” diyerek yeni tedbirlerin uygulanacağını ifade etti. Terör belasından kurtulma kararlılığını vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda var güçle çalıştıklarını söyleyen Güler, geçmiş zaferleri büyük bir övünçle anacaklarını belirtti. “Sözlerime son verirken, bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” şeklinde konuştu. Terfi eden tüm personelin yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni eden Güler, emekli olan kahraman silah arkadaşlarına da teşekkür etti. Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.