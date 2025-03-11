Terörden Gözaltı: İmamoğlu’nun Danışmanı Listede

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYON BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihaleler aracılığıyla terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddia edilen bir soruşturma açtı. Söz konusu operasyon, İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Şişli ve Sarıyer belediyeleri üzerinde yoğunlaştı. Soruşturma çerçevesinde 34 farklı adrese baskın düzenlendi ve toplamda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından K.Ö.’nün de bulunduğu ifade edildi. Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan ihaleler, suçlamaların temel unsurları arasında yer aldı. Ayrıca, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde terör örgütüne finansman sağlamakla görevli belediye çalışanlarının olduğu öne sürüldü. Başsavcılık, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ESKİ BAŞKAN İÇİN GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç için de gözaltı kararı alındı. Soruşturmada ayrıca, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Şüpheliler, 2014 ve 2016 yılları arasında yapılan ihaleler üzerinden örgüte finansman sağlamakla suçlanıyor.

İHALELER ÜZERİNDEN GELEN SUÇLAMALAR

Soruşturma, DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde yer alan bir kişinin, 2014-2016 yılları arasında gerçekleşen ihaleler aracılığıyla finansman sağlandığına dair beyanıyla başlamış. İddiaya göre, örgüt, bir tekstil firmasının çalışanlarını işten çıkardıktan sonra bu firmayı ele geçirerek örgütsel faaliyetlerde kullanmış. Mülkiye müfettişinin raporuna göre, 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yolsuzluklar tespit edilmiş. Müfettiş raporunda, bu ihallerde alınan kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uygun olarak verilmediği ve piyasa değeri üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli Belediyeleri üzerinden örgüte finansman sağlandığı öne sürülüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR VE GÖZALTI SAYISI

Sabah saatlerinde, Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir ve Beykoz gibi ilçelerde toplam 31 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında iki kişinin yurtdışında, iki kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 2014-2016 yılları arasında terör örgütüne destek sağladıkları iddia edilen bazı CHP’li ilçe belediye çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda, 32 şüphelinin polis sorgusu başladı. Gözaltına alınan kişiler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı K.Ö.’nün de yer aldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda hazırlanan raporla, gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının halen CHP’ye ait belediyelerde görev yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden bir kısmının aktif olarak belediyelerde çalıştıkları biliniyor. Soruşturmada öne çıkan isimlerden biri de eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmesi.