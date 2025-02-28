Teröre Karşı Mücadelede Taviz Yok

TÜRKİYE’NİN TERÖRSÜZ GELECEĞİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla Nevşehir’e gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Ali Fidan’ı ziyaret etti. Akar, ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile bir araya geldiği bu ziyarette, partililere hitap etti. Burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “büyük ve güçlü Türkiye” için tek bilek, tek yumruk olma vurgusu yaptı.

ÖCALAN’IN MESAJLARINA CEVAP VERDİ

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını değerlendiren Akar, Türkiye’nin terörden arınması için hem masada hem de sahada kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. “Burada hiçbir şekilde taviz söz konusu değil, herhangi bir af söz konusu değil.” diyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Akar, “Sahada hiçbir şey değişmedi, Terörle mücadele gece gündüz sürüyor.” şeklinde konuştu. Teröristler için yapılan girişimlerin süregeldiğini dile getiren Akar, “Bu şehitlerimizin kanını yok saymak değil, bu konuda son derece hassasız.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör konusundaki duyarlılıklarına dikkat çeken Akar, sonuna kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı. “Bizim terörü bitirme konusundaki azim ve kararlılığımız kesindir. Ölürsek gazi, kalırsak şehit anlayışıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

BİRLIK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Akar, Türkiye’nin 86 milyon nüfusuyla birlik ve kardeşlik içinde olduğunu belirterek, “Çanakkale’de birlikte mücadele ettik, 15 Temmuz’da hain darbe girişimine beraber karşı koyduk.” diye ekledi. Türk, Kürt, Zaza ayrımının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Akar, “Şehitlerimiz yan yana yatıyor.” ifadesini kullanarak, ülkenin bütünlüğüne dikkat çekti.