Teröristlere Ait Silahlar Ele Geçirildi

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI YERLERİN TESPİTİ

MSB’den gelen açıklamalarda, “Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz.” denildi. Türkiye’nin güvenliği açısından önemli bir konu olan bu operasyonlar sürüyor.

MEHMETÇİKLERİN BAŞARILI FAALİYETLERİ

Açıklamalarda, “Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.” ifadeleri yer aldı. Bu başarılı sonuçlar, terörle mücadelede kararlılığın bir göstergesi oluyor.