“Terörsüz Türkiye Devlet Politikasıdır”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞIM

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolundaki ilerlemeleri değerlendirdi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmalarında vurguladığı gibi terörsüz Türkiye’nin “bin devlet politikası” olarak kabul edildiğini ifade etti. Çelik, gençliğinde yaşadığı bir anısını paylaşarak, terör sorunuyla ilgili duygusal bir bağ kurdu.

TERÖRÜN GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ömer Çelik’in açıklamalarında dikkat çeken noktalar arasında, terörün Türkiye’nin gündeminden çıkarılması konusunun geçmişte de tartışıldığı yer aldı. “Terörün Türkiye’nin gündeminden çıkarılması rahmetli Özal zamanında da konuşulmuştu” diyen Çelik, bu meselenin uluslararası ve iç siyasetle bağlantılı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. İktidar döneminde terörle mücadele yanı sıra ikna etme yöntemlerinin de uygulandığını hatırlattı.

DEMOKRATİK SİYASETİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanının “kimse devlet içinde devlet değildir” sözünü hatırlatan Çelik, sivil siyasetin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Bugün sivil siyasetin konsolide olduğunu ve demokratik siyasetin meşruiyetine zarar verecek vesayetçi yapıların olmadığını belirtti. Çelik, bunun bir süreç olduğunu, bir günde elde edilmediğini ifade etti.

SABOTAJ RİSKİ VE HASSASİYETLER

Çelik, bu konunun siyasi sabotaja açık bir mesele olduğunu kaydederek, “Burada birden çok sabotaj alanı var” dedi. Yumuşak unsurların kullanılmasının AK Parti’nin temel stratejisi olduğunu da belirtti. Bazı uluslararası güçlerin, süreci sabote etmek amacıyla devreye girdiğini ve Türkiye’nin iç cephesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, bu konudaki kişisel tecrübelerini aktararak, çocukluk anısını anlattı. Bir otobüs yolculuğu sırasında, sadece etnik kimliği nedeniyle bir arkadaşının indirilmesi üzerine yaşadığı duygusal tepkiyi dile getirdi. Bu olay, kökenlerin toplumda bir ayrım yaratmadığını dile getirirken, Türkiye’deki etnik çatışma algısını reddetti.

TALEPLER VE BARAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı konuşmanın tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çelik, “Sistemin sinir uçlarının bütünüyle başbakana döndüğü dönem” olarak tanımladı. Bu konuşma, vesayet sistemine karşı duruşu simgeliyor ve Türkiye’nin tüm vatandaşlarına eşit yaklaşım göstermenin önemini vurguluyor.

İÇ CEPHENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Çelik, Türkiye’nin uluslararası zorluklara karşı güçlü bir iç cepheye ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Uluslararası alanda yaşanan karmaşa ve Türkiye’nin karşılaştığı zorluklar karşısında, iç dayanışmanın artması gerektiğini vurguladı.

SİLAH TESLİMİ SÜRECİ

Çelik, “Silah bırakma meselesinin söz olarak ifade edilmesi değil sahada bunun görülmesi lazım” dedi. Silahların teslim edilmesi gerektiğini belirten Çelik, PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte bu konuların gündeme alınması gerektiğine vurgu yaptı.

KÜRT VE TÜRK ARASINDAKİ BİRLİK

AK Parti Sözcüsü, Türkiye’deki toplumsal barışın sağlanması için Türk ve Kürt vatandaşlar arasında bir ayrılık olmadığını söyledi. “Türk ile Kürt arasında etnik kavga olmamıştır” diyen Çelik, geçmişte bu konuda yaşananların sosyolojik bir çatışmaya yol açmadığını belirtti.

KAZANIMLAR VE LOZAN ANLAYIŞI

Çelik, Lozan’ı Türkiye’nin kazanımı ve tapusu olarak gördüklerini ifade etti. Aynı zamanda, terörle mücadele bağlamında Türk milletinin bir arada durması gerektiğini vurguladı. Devletin ve milletin nitelikleri üzerinde tartışma yapılmadığını, “Soykırım” kelimesinin de kabul edilemeyeceğini belirtti.

GERÇEKLER ÜZERİNE VURGU

Sürecin dikkatlice ilerlemesi gerektiğini, şehit ailelerinin incitilmeyecek hiçbir adım atılmayacağına söz veren Çelik, geçmişteki yanlışlıkların bir daha yaşanmaması için çalışacaklarını açıkladı. Türkiye’nin karşılaştığı tehditlerin ciddiyetini göz önünde bulundurarak, barışın sağlanmasının önemi üzerinde durdu.