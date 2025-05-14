Terörsüz Türkiye İçin Zaferdir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE YENİ BİR DÖNEM

Terörsüz bir Türkiye hedefinde önemli bir adım atıldı. Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması, ülkenin güvenliği açısından yeni bir sürecin başlangıcını oluşturuyor.

ABD’DEN OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, “ABD’nin PKK’nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı” sorusuna kesin cevap vermekten kaçındı. Türk ve ABD’li diplomatlar arasındaki görüşmelerin detaylarına girmeyen Pigott, “PKK’nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

MEDENİYET İÇİN BİR ZAFER

PKK’nın geçmişine dair on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Pigott, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD’nin umudu bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır” değerlendirmesini yaptı.