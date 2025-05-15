Terror’süz Türkiye’ye Evet Diyorum

YENİ SÜRECİN BAŞLANGICI

Türkiye, terörsüz bir geleceğe adım atmak için önemli bir eşik geçiyor. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda terör örgütü PKK, yakın zamanda kendisini feshederek silah bırakacağını duyurdu. Bu gelişme, dünya genelinde Türkiye’nin başarısı olarak yankı buldu. Ancak muhalefet cephesindeki sessizlik dikkat çekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMALARI

Konuya dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı ve süreci desteklediğini belirtti. “Terörsüz Türkiye’ye evet diyorum” diyen Özel, “Biz terör bitsin isteriz. PKK terör örgütüydü, silah bırakacağını, kendini feshettiğini açıkladı. Bunun başarılabilmesi durumunda çok kıymetli bulurum. Bu konuda üzerime, partime ne düşerse yapmaya hazırım,” ifadesini kullandı.

SÜRECİN ÖNEMİ VE GELECEK SÜREÇLER

Özel, bu süreç başarılı olursa “şehit gelmeyecek, ne Türk ne Kürt anası ağlamayacak” diyerek Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna dikkat çekti. Türkiye’nin harcamalarının silah ve mühimmat yerine emeklilere, işçilere, sanayiye, öğrencilere ve yenilikçi projelere yönelmesini savundu. “Bu durumda niye terörsüz Türkiye’yi savunmayayım?” diyerek desteklediği bu sürecin önemine vurgu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye’yi savunan herkesin bir fazlasını kendilerinin savunduğunu belirtti.