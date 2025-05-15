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Ters Yönden Gelen Servis M.H. Çarpıştı

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KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Atatürk Caddesi ile 1017 Sokak’ın kesişiminde meydana gelen kazada, M.H. yönetimindeki servis midibüsü, ters yönden gelerek Serhat Ertaş’ın (24) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmada motosiklette bulunan sürücü Ertaş ile arkasındaki yolcu E.B. (28) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, motosiklet sürücüsü Ertaş hastanede hayatını kaybetti.

SURÜCÜ İFADESİNE BAŞVURULDU

Kazanın ardından servis aracının sürücüsü M.H., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayın meydana geldiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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