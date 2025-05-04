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Teşkilat Dizisinde Bir Ayrılık Daha

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TEŞKİLAT DİZİSİNDE YAŞANAN SÜRPRİZLER

TRT 1 ekranlarında uzun yıllardır devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümünden sonra heyecan verici gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Aybüke Pusat’ın projeden ayrılmasının ardından, dizinin yapımcıları tarafından yeni başrol oyuncusunun kim olacağı merak edilmeye başlandı.

BİR AYRILIK DAHA GERÇEKLEŞİYOR

Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi yetenekli isimler görev alıyor. Ancak, son dönemde bir ayrılığın daha yaşanacağı yönünde spekülasyonlar ortaya çıkmış durumda. İzleyiciler, dizinin geleceği hakkında yapılan resmi açıklamaları heyecanla bekliyor.

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