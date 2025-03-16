Teşkilat Dizisindeki Kriz Tepki Çekti

YENİ BÖLÜMDE YAŞANAN KRİZ

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Teşkilat dizisi, her bölümüyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni sezonda dahil olan yeni isimler ve ele alınan konularla seyircinin beğenisini kazanmayı başaran Teşkilat, reytinglerde zirveyi koruyor. Ancak, dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir kriz ortaya çıkıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ SAHNEDE

Teşkilat, TRT 1 ekranlarında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ederken, dizinin hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Gizem Güneş, Murat Han, Erkan Biricik ve Ekran Petekkaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, seyircilerden gelen tepkilerle gündeme geliyor.