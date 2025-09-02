Tesla 2025 Model Y Araçları Geri Çağrıldı

TESLA’NIN GERI ÇAĞIRMASI

ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla, dikkat çeken bir geri çağırma işlemiyle gündeme geldi. 2025 yılında üretilen elektrikli otomobillerinde tespit edilen ve yaralanmalara neden olan bir hatadan dolayı geri çağırma süreci başlatıldı. Avustralya’da uygulanan geri çağırma kapsamında, 2025 Model Y araçlarında insan uzvunu göz ardı ederek zorla camlarının kapanmasına yol açan “ciddi” bir arıza tespit edildi. Bu sorun, toplamda 7 binden fazla aracı etkiliyor.

YAZILIM HATASI VE ETKİLERİ

Toplam 7 bin 301 adet 2025 Model Y SUV araçta, otomatik camların herhangi bir engel (örneğin vücut parçası) olduğunda “aşırı güç” ile kapanmasına neden olan önemli bir yazılım hatası belirlendi. Avustralya Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma, İletişim, Spor ve Sanat Departmanı tarafından yayımlanan bir uyarı sonrasında bu geri çağırma işlemi gerçekleştirildi. Departman, meydana gelen yazılım hatasının güvenlik riski yaratabileceğinin altını çizdi.

KABLOSUZ GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜM

Etkilenen 2025 Model Y araç sahiplerinin, Tesla’dan resmi bildirim alacağı ifade edildi. Şu an için herhangi bir yaralanma olayı bildirilmedi, ancak üretici, araç sahiplerinden yazılımı en kısa sürede güncellemelerini talep ediyor. Sorun, kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi ile çözüleceğinden, araç sahiplerinin servis ziyaretinde bulunmalarına gerek kalmayacak. 2025.26.6 veya daha güncel yazılım sürümünü kullanan modeller ise bu geri çağırmadan etkilenmiyor. Geri çağırmayı çözmek amacıyla yapılacak düzeltme, 2025.25.6 sürümü ile birlikte sunuluyor ve kullanıcılar bu güncellemeyi bilgi-eğlence menüsü üzerinden kablosuz olarak yükleyebiliyor.