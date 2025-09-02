Tesla Ağustos’ta İkinci Oldu! Togg’u 7’ye Katladı!

TÜRKİYE’DE ARAÇ PİYASASI HAREKETLENİYOR

Türkiye’nin otomobil pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Togg ile Tesla’nın kıyaslandığı günlerde, Ağustos 2025 verileri açıklandığında durum tamamen değişti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Tesla’nın 8.730 adet ile en çok satan ikinci marka olduğunu bildiriyor. Tesla, yerli gururumuz Togg’un satışlarını tam 7 kat geride bırakarak gölgede bıraktı. Pazar, geçen yıla göre yüzde 12,78 büyüyerek toplamda 101.650 adetlik bir satışa ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 artarak 82.215 adet olurken, hafif ticari araçların satışı yüzde 6,77 azalarak 19.435 adede düştü.

TESLA, TOGG’U GERİDE BIRAKTI

Ağustos ayında Renault, 9.561 adetle pazar lideri olurken, Tesla 8.730 adetle ikinci sırayı aldı. Fiat, 5.951 adet, Hyundai 5.249 adet ve Volkswagen 5.102 adetle onların arkasında yer alıyor. Tesla’nın Model Y ve Model 3 araçları Türkiye pazarında hızlı bir atılım gösterirken, Togg’un pazar payı yüzde 26,9’a düşerek geri planda kaldı. Togg’un bu kadar geride kalması üzücü olsa da, yerli üretim ruhu hala dimdik ayakta. Tesla’nın güçlü şarj ağı ve teknolojisi dikkat çekerken, Togg’un tasarımı ve yerli üretim avantajı tüketicilerin kalbini kazanıyor.

PİYASA BÜYÜYOR, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YÜKSELİYOR

On yılın Ağustos ortalaması göz önüne alındığında, toplam pazar yüzde 60, otomobiller yüzde 70,6 ve hafif ticari araçlar yüzde 26,8 büyüme gösterdi. Segmentlerde C sınıfı araçlar, yüzde 56’lık pazar payı (366.708 adet) ile lider konumda. SUV’lar ise yüzde 62,8 pazar payı ve 410.891 adetle öne çıkıyor. Sedan araçlar yüzde 22,1 (144.878 adet) ile takipte, hatchback’ler ise yüzde 14,2 (92.716 adet) ile geliyor. Motor tiplerine göre dağılım ise şu şekilde: Benzinli yüzde 46,5 (304.618 adet), hibrit yüzde 26,3 (172.366 adet), elektrikli yüzde 18,5 (120.857 adet), dizel yüzde 8 (52.253 adet) ve otogazlı yüzde 0,7 (4.319 adet). Elektrikli araçların büyümesi etkileyici; 160 kW altı modeller yüzde 106,6, üstü ise yüzde 285,9 artış göstermiş durumda. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 7,24 oranında büyüyerek 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlar, artan yakıt fiyatlarının da etkisiyle Türkiye’de önem kazanmaya devam ediyor.