Tesla Ağustos’ta İkinci Sırada!

Türk Pazarında Sıfır Araç Rekabeti Yanıyor

Türkiye’nin otomobil pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Togg ile Tesla’nın karşılaştırmaları, “Yerli mi, global mi?” sorusunu gündeme getiriyordu. Ancak Ağustos 2025 itibarıyla Tesla, sektördeki dengeleri değiştirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Tesla 8.730 adetle en çok satan ikinci marka olmayı başardı ve bu sayede yerli gururumuz olan Togg’un satışlarını yaklaşık 7 kat geçti.

Pazar Büyüklüğü Artıyor

Tüm pazar, geçen yıla göre yüzde 12,78 büyüyerek 101.650 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 18,7 artışla 82.215 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,77 daralarak 19.435 adet oldu. Ağustos 2025’te Renault satışları liderliğini 9.561 adetle sürdürdü. Tesla hemen ardından 8.730 adetle ikinci sırayı kaptı. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) ise takip ediyor.

Togg’un Pazar Payı Düşüyor

Tesla’nın Model Y ve Model 3, Türkiye yollarında oldukça ilgi görürken, Togg’un yerli pazar payı yüzde 26,9’a düştü. Togg’un 7 kat geride kalması yüreklere dokunsa da, yerli üretim ruhu hala güçleniyor. Tesla’nın sağladığı şarj ağı ve teknolojisi konuşulurken, Togg’un tasarımı ve yerli üretim avantajı tüketici kalbini kazanıyor.

Elektrikli Araçlar Yükselişte

Ağustos ayının 10 yıllık ortalamasına göre toplam pazar, yüzde 60 büyüdü. Otomobillerde bu oran yüzde 70,6, hafif ticari araçlarda ise yüzde 26,8 artış gösterdi. Segmentlerde C sınıfı araçlar yüzde 56 pazar payı ile liderken, SUV’lar yüzde 62,8 pay alarak popülerliğini artırıyor. Motor tipleri arasındaki dağılımda devrimsel değişiklikler yaşanıyor; benzinli araçlar yüzde 46,5, hibrit araçlar yüzde 26,3, elektrikli araçlar yüzde 18,5, dizel araçlar yüzde 8, otogazlı araçlar ise yüzde 0,7 payla yer alıyor.

Sonuç olarak, elektrikli araç segmentinde 160 kW altı modeller yüzde 106,6, üstü ise yüzde 285,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar, yüzde 7,24 artarak 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlar, yakıt fiyatlarının etkisiyle Türkiye’deki yükselişini sürdürüyor.