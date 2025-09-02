Tesla Ağustos’ta Türkiye’de 2. Sıradadır!

Türkiye’de Araba Piyasasında Büyük Rekabet

Türkiye’nin otomobil pazarında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle Togg ve Tesla arasında yapılan kıyaslamalar yeniden gündeme geldi. Ağustos 2025 verileri ortaya çıktığında, Tesla büyük bir atılım gerçekleştirerek 8.730 adet satışla en çok satan ikinci marka oldu ve yerli gururumuz Togg’u geride bıraktı. Togg’un satışları, Tesla’nın arkasında kalarak düşerken, pazar geçen yıla göre yüzde 12,78 büyüyerek 101.650 adede ulaştı.

Tesla’nın Satışları Yükselişte

Ağustos ayında Renault 9.561 adetle liderliğini korurken, hemen ardında Tesla’nın 8.730 adetle ikinci sırayı alması dikkat çekti. Fiat (5.951 adet), Hyundai (5.249 adet) ve Volkswagen (5.102 adet) takip eden markalar oldu. Tesla’nın Model Y ve Model 3’ü, Türkiye yollarında hızla yayılırken, Togg’un yerli pazar payı %26,9’a düştü. Togg’un sales rakamları Tesla’nın yedisi kadar geride kalması, dikkat çekici bir durum oldu. Ancak yerli araçların ruhu hâlâ canlı.

Pazar Büyüyor, Elektrikli Araçlar Öne Çıkıyor

Son 10 yıldaki Ağustos ayı ortalamalarına göre genel pazar yüzde 60, otomobiller yüzde 70,6 ve hafif ticari araçlar yüzde 26,8 oranında büyüme gösterdi. C sınıfı araçlar en yüksek yüzde 56 pazar payı ile (366.708 adet) lider konumda bulunurken, SUV araçlar yüzde 62,8 pay ve 410.891 adetle öne çıkıyor. Sedan araçlar yüzde 22,1 (144.878 adet) ve hatchback araçlar ise yüzde 14,2 (92.716 adet) oranında satış gerçekleştirdi.

Motor tiplerine bakıldığında, benzinli araçlar yüzde 46,5 (304.618 adet), hibrit araçlar yüzde 26,3 (172.366 adet), elektrikli araçlar yüzde 18,5 (120.857 adet) ve dizel araçlar yüzde 8 (52.253 adet) oranında yer aldı. Elektrikli araçların özellikle 160 kW altındaki modellerinin yüzde 106,6, üstündekilerin ise yüzde 285,9 oranında satış artışı göstermesi, dikkat çekiyor. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar yüzde 7,24 büyüyerek 817.345 adede ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlar, yakıt fiyatlarının etkisiyle Türkiye pazarında yükselişini sürdürüyor.