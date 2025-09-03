Tesla, Avustralya’da 2025 Model Y!

TESLA’DAN DİKKAT ÇEKEN GERI CAĞIRMA

ABD merkezli otomotiv devi Tesla, dikkat çeken bir geri çağırma işlemi gerçekleştiriyor. Elektrikli otomobil markası, 2025 yılında üretilen modellerindeki tespit edilen ve yaralanmalara yol açabilen bir hata nedeniyle bu işlemi başlatma gereği duydu. Avustralya’da uygulamaya konulan geri çağırma sürecinde, 2025 Model Y araçların insan uzuvlarını göz ardı ederek camlarını zorla kapatmasına neden olan “ciddi” bir arıza tespit edildiği bildirildi. Toplamda 7 bin 301 adet 2025 Model Y SUV aracının, herhangi bir engel (örneğin vücut parçası) bulunduğunda otomatik camlarının “aşırı güç” ile kapanmasına yol açan önemli bir yazılım hatası mevcut.

GÜVENLİK UYARISI YAYINLANDI

Bu geri çağırma, Avustralya Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma, İletişim, Spor ve Sanat Departmanı tarafından yayımlanan bir uyarı sonrasında başlatıldı. Departman, olası yazılım hatasının güvenlik riski oluşturabileceğini belirtti. Etkilenen araç sahiplerinin, Tesla’dan resmi bir bildirim alacakları ifade edildi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma meydana gelmedi, ancak üretici, araç sahiplerinden yazılım güncellemelerini acilen yapmalarını talep ediyor. Araçların, kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi ile sorunun giderileceği belirtiliyor ve servis merkezine gitme gerekliliği ortadan kalkıyor. 2025.26.6 veya daha güncel yazılım sürümüne sahip olan modeller ise bu geri çağırmadan etkilenmiyor. Düzeltmenin 2025.25.6 sürümü ile birlikte sunulduğu ve bilgi-eğlence menüsü vasıtasıyla kablosuz olarak yükleneceği bildiriliyor.