Tesla’dan MultiPass ile Şarj İmkanı!

tesla-dan-multipass-ile-sarj-imkani

TESLA YENİ BİR ŞARJ İMKANI DUYURDU

Tesla, araçların tüm şarj noktalarından şarj olmasını sağlayacak yeniliğini açıkladı. Tesla, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” sözleriyle bu yeniliği duyurdu. Artık Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması aracılığıyla Tesla dışı şarj istasyonlarında da şarj imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, uygun şarj istasyonlarını uygulamadan bulabilecek ve şarj geçmişlerini takip edebilecek.

HOLLANDA’DA UYGULAMA BAŞLADI

Bu yenilik, bugün itibarıyla Hollanda’daki Tesla sahipleri için devreye girdi. Yakın zamanda daha fazla ülkenin bu uygulama listesine dahil olması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’deki can kaybı 64 bin 605

İsrail'in Gazze'deki saldırıları hızlanırken, ölü sayısı 64 bin 605'e, yaralı sayısı ise 163 bin 319'a ulaştı.
Gündem

Yüksek Seçim Kurulu, CHP Kongresi’ni onayladı

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılmasını onayladı. Bu karar, mahkeme tarafından yönetimin görevden alınmasının ardından geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.