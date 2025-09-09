Tesla’dan MultiPass ile Şarj İmkanı!

TESLA YENİ BİR ŞARJ İMKANI DUYURDU

Tesla, araçların tüm şarj noktalarından şarj olmasını sağlayacak yeniliğini açıkladı. Tesla, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” sözleriyle bu yeniliği duyurdu. Artık Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması aracılığıyla Tesla dışı şarj istasyonlarında da şarj imkanı sunuluyor. Kullanıcılar, uygun şarj istasyonlarını uygulamadan bulabilecek ve şarj geçmişlerini takip edebilecek.

HOLLANDA’DA UYGULAMA BAŞLADI

Bu yenilik, bugün itibarıyla Hollanda’daki Tesla sahipleri için devreye girdi. Yakın zamanda daha fazla ülkenin bu uygulama listesine dahil olması bekleniyor.