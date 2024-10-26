Tesla’dan Şaşırtan Açıklama: Model 2 İptal Olabilir

TESLA’DAN YENİ STRATEJİ AÇIKLAMASI

Tesla, uzun süredir heyecanla beklenen uygun fiyatlı otomobili Model 2 üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlarla gündemde kalıyordu. Bu aracın 25 bin dolar seviyesinde olacağına dair yapılan iddialar, şirketin hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Fakat Elon Musk, şirketin son finansal toplantısında bu umutları kırdı. Musk, geleceğin tamamen otonom sürüşte olduğunu vurgulayarak, Tesla’nın önceliğinin uygun fiyatlı bir araçtan ziyade “Robotaksi” konsepti olan “Cybercab” projesine yönelmek olduğunu belirtti. Bütün bu açıklamalar, Model 2 güncellemeleri için sabırsızlanan Tesla tutkunları arasında hayal kırıklığı yarattı.

CYBERCAB PROJESİNE FOCUSLANMA

Cybercab, Tesla’nın otonom sürüş teknolojisini kullanarak, kullanıcıların telefonlarıyla kolayca çağırabildiği bir robotaksi servisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelin daha geniş bir kitleye ulaşma amacını gütmesine rağmen, uygun fiyatlı bir Tesla arayan tüketicilerin beklentilerini karşılaması zor görünüyor. Elon Musk, otonom araçların gelecekteki rolü üzerine yaptığı konuşmada, Tesla’nın stratejisinin bu alanda gelişmek üzerine kurulduğunu dile getirdi. Ancak bu durum, uzun vadede potansiyel müşterilerin uygun fiyatlı elektrikli araçlara ulaşma hayallerini erteleyebiliyor.

GELECEKTEKİ ETKİLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tesla’nın yeni yönelimi, elektrikli araç pazarında yaratacağı etki bakımından henüz netlik kazanmış değil. Cybercab’ın piyasaya sürülme tarihi ve maliyeti hakkında ise herhangi bir kesin bilgi bulunmuyor. Ancak Tesla, otonom sürüş alanında devrim niteliğinde adımlar atmayı hedefliyor. Bu strateji değişikliği, şirketin elektrikli araç pazarındaki rekabet biçimini de etkileyecek.