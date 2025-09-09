Tesla’dan Yeni MultiPass Duyurusu!

YENİ TESLA YENİLİĞİ

Tesla, tüm şarj noktalarında araçların şarj edilmesini sağlayan yeni bir geliştirme duyurdu. Tesla, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” dedi. Artık Tesla anahtar kartı etkinleştirerek ya da Tesla uygulaması aracılığıyla, Tesla dışındaki şarj istasyonlarında da şarj yapma imkanı bulunuyor. Uygun şarj istasyonları uygulama üzerinden bulunabilecek ve şarj geçmişi takip edilebilecek.

HOLLANDA’DA UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Yeni özellik, Hollanda’daki Tesla sahipleri için bugün itibarıyla aktif hale geldi. Yapılan açıklamalara göre, yakın zamanda daha fazla ülke bu hizmete dahil edilecek.