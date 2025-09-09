Tesla’dan Yeni Şarj İmkanı!

YENİ ŞARJ İMKANLARI

Tesla, tüm şarj noktalarında araçların şarj olmasını sağlayan bir yeniliği duyuruyor. Şirket, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” açıklamasını yaptı. Artık Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması kullanılarak, Tesla dışındaki şarj istasyonlarında şarj edilme imkanı oluştu. Uygun şarj istasyonları uygulamadan bulunarak, şarj işlemleri gerçekleştirilecek ve şarj geçmişi takip edilecek.

UYGULAMA HALİNE GELDİ

Bu yenilik, Hollanda’daki Tesla sahipleri için bugün devreye girdi. Yakın gelecekte daha fazla ülkenin de bu hizmeti alacağı belirtiliyor.

