Tesla’dan Yeni Şarj İmkanı Duyuruldu!

tesla-dan-yeni-sarj-imkani-duyuruldu

TESLA YENİ ŞARJ SİSTEMİNİ DUYURDU

Tesla, her türlü şarj noktasında elektrikli araçların şarj olmasına olanak tanıyan yeni bir hizmeti tanıttı. Şirket, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” ifadeleriyle bu yeniliği duyurdu. Tesla anahtar kartının etkinleştirilmesi veya Tesla uygulaması ile kullanıcılar, dışarıdaki şarj istasyonlarında araçlarını şarj edebilecek. Uygulama üzerinden uygun şarj istasyonları bulunacak ve şarj geçmişi takip edilebilecek.

İLK UYGULAMA HOLLANDA’DA BAŞLADI

Bu yeni şarj sistemi, bugün Hollanda’daki Tesla sahipleri için devreye girdi. Gelecek günlerde bu hizmetin başka ülkelerde de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

