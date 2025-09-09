Tesla’Dan Yeni Şarj Yöntemi Duyuruldu

YENİ TESLA ŞARJ NOKTASI YENİLİĞİ

Tesla, araçların tüm şarj noktalarında şarj olmasını sağlayacak yeni bir yeniliği duyurdu. Şirket, “Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass’ı tanıtıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Tesla anahtar kartı etkinleştirildikten veya Tesla uygulaması kullanılarak, Tesla dışındaki şarj istasyonlarında da şarj etme imkanı sunulmaya başladı. Uygun şarj istasyonları, uygulama aracılığıyla bulunabiliyor ve şarj geçmişi takip edilebiliyor.

HOLLANDALI TESLA SAHİPLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Yeni özellik, bugün Hollanda’daki Tesla sahipleri için aktif hale geldi. Bu sistemin yakın zaman içerisinde daha fazla ülkeye genişletilmesi planlanıyor.