Tesla Geri Çağırma İşlemi Başlattı

TESLA’DAN DİKKAT ÇEKEN GERI ÇAĞIRMA

Tesla, dikkatleri üzerine çeken bir geri çağırma ile gündemde. Elektrikli otomobil üreticisi, 2025 yılında üretilen araçlarında saptanan ve yaralanmalara sebep olabilen bir sorun nedeniyle geri çağırma işlemi başlatıyor. Avustralya’da yürütülen bu geri çağırma işlemi, 2025 Model Y otomobillerin insan uzvunu dikkate almadan zorla camlarının kapanmasına yol açan “ciddi” bir arıza nedeniyle gerçekleşiyor. Toplamda 7 bin 301 adet 2025 Model Y SUV aracın etkilendiği kaydediliyor. Sorunun, otomatik camların herhangi bir engel (örneğin vücut parçası) olduğunda “aşırı güç” ile kapanmasına neden olan önemli bir yazılım hatası olduğu belirtildi.

OLUMLU GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bu geri çağırma işlemi, Avustralya’nın Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma, İletişim, Spor ve Sanat Departmanı tarafından yayımlanan uyarı üzerine başlatıldı. Departman, potansiyel yazılım hatasının güvenlik riski taşıyabileceğini bildirdi. Etkilenen araç sahiplerinin Tesla’dan resmi bildirim alacakları belirtiliyor. Şu ana dek herhangi bir yaralanma durumu bildirilmedi, ancak üretici, kullanıcıların yazılım güncellemelerini geciktirmeden yapmalarını talep ediyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEME İMKANI

Araçların kablosuz (OTA) yazılım güncellemesi ile sorunlarının giderileceği için servis ziyaretine gerek kalmayacak. 2025.26.6 veya daha güncel yazılım sürümünü kullanan modeller ise bu geri çağırmadan etkilenmiyor. Söz konusu düzeltme, 2025.25.6 sürümüyle birlikte sunuluyor ve bilgi-eğlence menüsü üzerinden kablosuz olarak yüklenebiliyor.