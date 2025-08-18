Tesla Kiralamada Ücretleri Düşürdü

İNGİLTERE’DE TESLA KİRALAMA FIRSATLARI

İngiltere’deki sürücüler, artık önceden ödeyecekleri ücretten yarısından biraz fazlasına Tesla marka elektrikli araç kiralayabiliyor. Yapılan raporda, Tesla’nın daha fazla araç satmak amacıyla kiralama şirketlerine kadar yüzde 40’a varan indirimler sunmak zorunda kaldığı bildiriliyor. Ayrıca, bu indirimlerin, İngiltere’deki Tesla araçları için yeterli depolama alanının olmaması nedeniyle de ortaya çıktığı ifade ediliyor.

TESLA SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Reuters bu bilgileri henüz doğrulayamamışken, Tesla’nın yorum talebine hızlı bir şekilde geri dönüş yapılmadığı görülüyor. Temmuz ayında Tesla’nın İngiltere’deki satışları, Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) verilerine göre yaklaşık yüzde 60’lık bir düşüşle 987 araca geriledi. SMMT’nin raporuna göre, Temmuz ayında ülkede yeni araç kayıtları yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 azaldı. Pil elektrikli araçların, 2025 yılında yeni kayıtların yüzde 23,8’ini oluşturacağı bekleniyor. Bu oran, SMMT’nın önceki yüzde 23,5’lik tahmininin biraz üstünde duruyor.