Tesla Krizde! Musk DOGE’i Azaltıyor

TESLA’NIN NET KARI DÜŞÜYOR

Elektrikli araç üretiminde öne çıkan Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde net karında yüzde 71’lik bir azalma yaşadı. Şirketin gelirleri ise yıllık olarak yüzde 9 gerileyerek 19,3 milyar dolara düştü. Bu gelişmeler üzerine Tesla CEO’su Elon Musk, ABD Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) görevine ayırdığı zamanı önemli ölçüde azaltacağını açıkladı.

YATIRIMCILARA AÇIKLAMALAR

Musk, yatırımcılarla gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde, “Muhtemelen gelecek ay DOGE’ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak” diye belirtti. Ancak, Musk, DOGE’deki görevinden tamamen ayrılmayacağını ve haftada birkaç gün kritik işlerle ilgilenmeye devam edeceğini dile getirdi. Hissedarlar ise Musk’ın Tesla dışındaki faaliyetlerinin şirketin hisse değerine, marka imajına ve ürün algısına olan etkisini tartışmaya açtı.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Uzmanlar, Musk’ın DOGE’deki görevinden tamamen ayrılmasının Tesla’nın uzun vadeli stratejisi açısından kritik olabileceğini ifade ediyor. Tesla’nın araç teslimatlarındaki yüzde 13’lük azalmanın ise şirketin son yıllardaki en kötü çeyrek performanslarından biri olarak değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Musk, ekonomik belirsizliklerin Tesla’nın satışlarını etkilediğini savunsa da, analistler şirketin yaşadığı zorlukların Musk’ın Beyaz Saray’daki görevleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.