tesla-model-y-l-yi-pazar-sundu

TESLA’NIN YENİ MODELİ ÇİN PAZARINA GİRDİ

Tesla, Çin pazarında altı koltuklu ve uzun dingil mesafeli Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. Bu yeni model, markanın en çok satan Model Y’sinin daha geniş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu hamleyle Tesla, ülkedeki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve daha büyük aileler veya daha fazla iç hacim arayan sürücülere yönelmeyi hedefliyor.

YÜKSEK MENZİL VE GÜÇLÜ BATARYA

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olarak belirlenmiş. Araçta, Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılıyor. Tüm bu özellikler, araçta daha geniş bir alan sağlıyor. Çin pazarında altı koltuklu SUV segmentinin oldukça popüler olduğu biliniyor.

ÇİFT ELEKTRİK MOTORU PERFORMANSI

Model Y L, çift elektrik motoruna sahip; ön aksta 142 kilovat, arka aksta ise 198 kilovat güç üretecek. Bu da toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı anlamına geliyor. Model Y L, normal Long Range AWD’den daha güçlü ve facelift öncesi Model Y Performance ile benzerlik gösteriyor. Bununla birlikte, Tesla’nın küresel pazardaki zorluklarına ve CEO Elon Musk’ın yönetim politikalarına rağmen, Model Y, geçen yıl Çin’de sağlam bir satış performansı sergileyerek 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adetle ülkenin en çok satan otomobili olmayı başardı.