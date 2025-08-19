Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA’NDAN YENİ MODEL Y L VERSİYONU

Tesla, Çin’deki elektrikli araç pazarında uzun dingil mesafesine ve altı koltuğa sahip Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla tanıttı. Bu yeni model, markanın popüler Model Y’sinin geniş bir varyantı olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin pazarındaki elektrikli araç rekabet gücünü artırmayı ve daha büyük aileler veya daha geniş iç mekan arayan kullanıcıları hedef almayı amaçlıyor.

751 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunarak dikkat çekiyor. Araç, 2 bin 86 kilogram boş ağırlığı ile geniş iç mekan sağlıyor. Ayrıca, araçta Kore batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları yer alacak. Tüm bu özellikler, kullanıcıların araç içinde daha fazla alan hissetmesini sağlıyor. Çin’deki kullanıcılar, altı koltuklu SUV segmentine oldukça ilgi gösteriyor.

ÇİFT ELEKTRİK MOTORU TEKNOLOJİSİ

Model Y L, çift elektrik motoruyla donatılacak; ön aksta 142 kilovat, arka aksta ise 198 kW güç üretecek. Toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlanıyor. Bu güç seviyesi, Model Y L’yi normal Long Range AWD modeline göre daha güçlü kılıyor ve facelift öncesi Model Y Performance ile benzer özellikler taşıyor. Tesla, küresel satışların düşmesine rağmen, Model Y’nin geçen yıl Çin pazarında güçlü bir satış performansı sergilediğini belirtiyor. Hatta, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satışla Çin’in en çok satan otomobili konumuna ulaşması bekleniyor.