Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA MODEL Y L VERSİYONUNU SATIŞA SUNDU

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu yeni model, markanın popüler Model Y’sinin daha geniş bir varyantı olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma ve daha geniş ailelere ya da daha fazla iç hacim arayan tüketicilere ulaşma hedefini taşıyor.

MENZİL ve AĞIRLIK ÖZELLİKLERİ

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak. Araçta, Kore batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Bu özellikler, iç mekanda daha fazla alan sunuyor. Çin pazarında altı koltuklu SUV segmentinin büyük bir ilgiyle karşılandığı biliniyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, çift elektrik motoruna sahip olacak; bunlardan biri ön aks üzerinde 142 kilovat, diğeri ise arka tarafta 198 kW güç üretecek. Bu da toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlıyor. Yani, normal Long Range AWD modelinden daha güçlü bir performans sunuyor ve facelift öncesi Model Y Performance ile benzerlik gösteriyor. Tesla’nın küresel satışlarındaki düşüşüne ve CEO Elon Musk’ın politik davranışlarına rağmen, Model Y geçen yıl Çin pazarında güçlü bir satış sergiledi. 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satılması bekleniyor ve bu, onu Çin’in en çok satan otomobili yapıyor.