Tesla Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA MODEL Y L VERSİYONU SATIŞA SUNULDU

Tesla, Çin pazarında altı koltuklu ve uzun dingil mesafeli Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla piyasaya sürdü. Bu yeni versiyon, markanın çok popüler olan Model Y’sinin daha geniş bir varyantı olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmak ve daha geniş aileler ya da daha fazla iç hacim arayan tüketicilere ulaşmak amacı taşıyor.

UZUN MENZİL VE GENİŞ İÇ ALAN

Model Y L, 751 kilometre menzil (CTLC) sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olarak belirlenmiş. Araçta, Kore batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılıyor. Bu özellikler, araç içinde daha fazla alan sağlıyor. Özellikle Çin pazarındaki tüketiciler, altı koltuklu SUV segmentine büyük ilgi gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, çift elektrik motoruyla donatılacak. Ön aksta 142 kilovat ve arka aksta 198 kW güç üretecek motorlar, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sunuyor. Bu, normal Long Range AWD’den daha yüksek bir performans anlamına geliyor ve facelift öncesi Model Y Performance ile benzerlik gösteriyor. Tesla’nın global çapta yaşadığı zorluklara ve CEO Elon Musk’ın politik engellerine rağmen, Model Y geçen yıl Çin pazarında başarılı bir satış performansı gösterdi. Hatta 2024 yılı için yaklaşık yarım milyon adet satılarak Çin’de en çok satan otomobil unvanını elde etti.