Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA’YI YENİ VERSİYONU İLE PAZARA SUNDU

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatı ile satışa çıkardı. Bu yeni model, markanın en çok satan Model Y’sinin daha geniş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırarak daha geniş ailelere veya daha fazla iç hacim arayan tüketicilere ulaşmayı hedefliyor.

BAŞARILI MENZİL PERFORMANSI

751 km menzil (CTLC) sunan Model Y L’nin ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak ve LG Energy Solution tarafından üretilen lityum iyon bataryalarla donatılacak. Bu özellikler, araç içinde daha fazla alan sağlıyor. Çin’deki tüketiciler altı koltuklu SUV segmentine büyük ilgi gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, çift elektrik motoru ile donatılacak; bunlardan biri ön aksta 142 kilovat, diğeri ise arkada 198 kW güç üretecek. Toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlanacak. Bu, normal Long Range AWD modelinden daha güçlü bir performans sağlıyor ve facelift öncesi Model Y Performance’a benziyor. Tesla’nın küresel satışlarındaki düşüşe rağmen, Model Y geçen yıl Çin’de etkileyici bir satış hareketliliği sağladı ve 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adetle Çin’in en çok satan otomobili olma hedefinde ilerliyor.