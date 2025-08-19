Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA’NIN YENİ MODEL Y L VERSİYONU

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu yeni otomobil, markanın en çok satan Model Y’sinin daha geniş bir alternatifi olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin’deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, bu stratejik adımın Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve daha geniş aileler ya da fazla iç hacim arayan tüketicilere hitap etmeyi amaçladığı belirtildi.

MODEL Y L’İN MENZİL VE AĞIRLIĞI

751 kilometre menzil (CTLC) sunan Model Y L’nin boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak ve Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Bu özellikler, araç içindeki alanın artırılmasına imkan tanıyor. Çin’deki tüketicilerin altı koltuklu SUV segmentine olan ilgisi oldukça yüksek.

GÜÇLÜ MOTOR PERFORMANSI

Model Y L, çift elektrik motoruyla donatılacak; bunlardan biri ön aksta 142 kilovat, diğeri ise arkada 198 kW güç üretecek. Bu, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı anlamına geliyor. Dolayısıyla, normal Long Range AWD modelinden daha fazla güç sunuyor ve aslında facelift öncesi Model Y Performance’a benzer bir performansa sahip. Tesla’nın küresel satışlarındaki düşüşe ve CEO Elon Musk’ın politik gerilimlerine rağmen, Model Y geçtiğimiz yıl Çin’de başarılı bir satış süreci geçirdi. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık yarım milyon adet satması hedefleniyor ve böylece Çin’in en çok satan otomobili olmayı sürdürüyor.