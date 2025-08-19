Tesla, Model Y L’yi Satışa Sundu

TESLA’NIN YENİ MODEL Y L VERSİYONU

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeye sahip ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatı ile satışa sundu. Bu yeni versiyon, firmanın çok satan Model Y’sinin daha geniş bir varyantı olarak dikkat çekiyor. Şirketin Çin sosyal medya platformu Weibo üstünden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın Çin’deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma ve daha geniş aileler ya da daha fazla iç hacim arayan tüketicilere ulaşma hedefi taşıyor.

YÜKSEK MENZİL ÖZELLİĞİ

Model Y L, 751 km menzil sunuyor (CTLC) ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak. Ayrıca, Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Böylece araç içerisinde daha geniş bir alan sağlanmış olacak. Çinli tüketiciler altı koltuklu SUV segmentine büyük ilgi gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, çift elektrik motoru ile donatılacak; ön aksta 142 kilovat, arka aksta ise 198 kW güç üretecek. Bu, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı sağlıyor. Yani bu model, normal Long Range AWD’den daha güçlü ve aslında facelift öncesi Model Y Performance’a benziyor. Tesla’nın küresel düşüşüne ve CEO Elon Musk’ın politik entrikalarına karşın, Model Y geçen yıl Çin’de etkileyici bir satış performansı gösterdi. Hatta, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satılması bekleniyor ve bu sayede Çin’in en çok satan aracı haline gelecek.