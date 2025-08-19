Tesla, Model Y L’yi Tanıttı

TESLA’NIN YENİ MODEL Y L VERSİYONU

Tesla, Çin pazarında altı koltuklu ve uzun dingil mesafeli Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar) başlangıç fiyatıyla tanıttı. Bu yeni model, markanın çok satan Model Y’sinin genişlemiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Şirketin Weibo platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu stratejik adım, Tesla’nın elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma ve geniş ailelere veya daha fazla iç hacim arayan kullanıcılara hitap etme amacı taşıyor.

MENZİL VE AĞIRLIK BİLGİLERİ

Model Y L, 751 km menzil (CTLC) sunuyor ve boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak. Bu araçta, Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution’ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Tüm bu özellikler, modelin içinde daha fazla alan sunmasına olanak tanıyor. Çinli tüketiciler, altı koltuklu SUV segmentine büyük ilgi gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR YAPISI

Model Y L, iki elektrik motoruyla donatılacak. Ön aksta 142 kilovat, arkada ise 198 kW güç üretecek. Toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç sağlaması bekleniyor. Bu güç, normal Long Range AWD’ye göre daha yüksek ve facelift öncesi Model Y Performance’a benzer bir performans sergiliyor. Tesla, küresel satışlarındaki düşüşe ve CEO Elon Musk’ın politik durumlarına rağmen, Model Y’nin geçen yıl Çin’deki satış performansıyla etkileyici bir sonuç elde ettiğini belirtiyor. Hatta, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satılarak, Çin’in en çok satan otomobili olmayı başardı.