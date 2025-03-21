Tesla Model Y mi, Yerli Togg T10X mi?

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ARENASINDA YENİ DİNAMİKLER

Türkiye’de elektrikli araç pazarı hızla gelişiyor. Tesla Model Y, yeni fiyatlarıyla sektördeki yerini alırken, yerli gururumuz Togg T10X de rakibine kafa tutuyor. Tesla Model Y’nin yenilenmiş versiyonu Türkiye’ye ulaştı ve fiyatı açıklandı. Togg T10X ise, kendi yerli tasarımıyla yollarda bulunuyor. Her iki model de elektrikli SUV kategorisinde buluşurken, hangisinin öne çıktığını tartışalım: Togg almak, Türkiye’ye yatırım yapmak demek!

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK TEMELİ

Togg T10X, sadece A noktasından B noktasına ulaşım sağlamıyor; aynı zamanda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını simgeliyor. Bu yerli marka, elektrikli devrimde Batı’ya meydan okuyarak, herkese şu mesajı iletiyor: “Milli olan, globaldir!” Şimdi Tesla Model Y ile başlayıp, ardından Togg T10X ile karşılaştırmalar yapalım. 2025 Tesla Model Y, Türkiye’de siparişe açıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonu, 3.465.581 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Tesla Türkiye, bu araçları 45 gün içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyor. Sürücülerin merakla beklediği tek motorlu Standard Range versiyonu ise henüz mevcut değil ve Mayıs-Haziran döneminde Türkiye’ye gelmesi öngörülüyor.

İÇ MEKANINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Tesla Model Y, dış tasarımında yeniliklerle dikkat çekiyor. Önden arkaya uzanan LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı, bu modelin sahneye çıkışında ciddi bir yenilik getiriyor. İç mekânda, konfor ve teknoloji öne çıkıyor. Malzeme kalitesi bir üst seviyeye taşınırken, sürücülerin merakla beklediği çeşitli özellikler devreye giriyor. Ambiyans ışıkları, havalandırmalı koltuklar, 8 inç arka ekran ve otomatik açılan bagaj kapağı gibi detaylar, teknoloji gösterisini artırıyor. Ayrıca, çift motorlu versiyonda yer alan 15 hoparlörlü ses sistemi, adeta bir konser ortamı oluşturuyor.